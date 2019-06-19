台東社區搭熱氣球季熱潮 要帶青年微旅行

2019-06-19 10:23

［記者王秀亭／台東報導］鹿野鄉瑞和村社區營造多年，為讓民眾認識阿美、客家、閩南等多元族群融合的社區文化，搭配暑假熱氣球季的旅遊熱潮，推出3天2夜的文化體驗微旅行，夜宿瑞和，走進田裡採甘蔗、玉米，參加阿美族豐年祭外，當然還要奔上鹿野高台看熱氣球。

瑞和社區發展協會理事長韓筆鋒表示，瑞和村有豐富的農村文化，更是多元族群融合的社區，農村民眾熱情歡迎更多人走進社區交流，但每年熱氣球季，遊客總是「路過」瑞和，因而今年特地集結在地青年，於7月19至21日推出「夏戀縱谷文化體驗微旅行」，讓想看熱氣球，卻又為尋找住宿地點所苦的19至40歲青年有不同的選擇，活動為使用者付費。

文化微旅行要帶著民眾參與熱氣球活動外，走讀、盤點瑞和社區，了解社區的蛻變，展開人文地景鐵馬行，還要走進田哩，採食紅甘蔗、玉米、釋迦，並以焢窯當晚餐，3天2夜以露營方式，夜宿瑞和村阿美族巴拉冠。

韓筆鋒坦言，瑞和社區發展協會首度舉辦微旅行活動，主要是為了展現社區營造的成果，同時為社區未來推出文化微旅行的可能性試水溫，若受到民眾青睞，不排除規劃為套裝行程，帶著民眾走讀瑞和社區，進一步帶動農村經濟。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法