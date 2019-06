2019-06-19 07:45

〔即時新聞/綜合報導〕剝大蒜要如何去皮呢?有人會先用刀把大蒜拍扁,有人會乖乖用剝的,但最近推特上有一段影片,影片中人利用小技巧約莫2至3秒就能做好剝大蒜的去皮動作。

有網友在推特上指出,當想要做大量的韓國菜,這是剝大蒜最好的辦法,並附上影片。只見影片中人手握蒜球,用刀具直接插入蒜瓣,稍稍用力把蒜瓣從皮中取出,一瓣僅需2至3秒。這段影片也獲得許多網友讚賞,多達40萬人按讚。

有網友表示,「從今天開始每天都要烤大蒜」、「謝謝你,好心的陌生人」。行動派的網友則是馬上做做看,「這是真的,我做起來雖然沒有影片快,但也非常快了」。

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

???? pic.twitter.com/14GGJDQhRj