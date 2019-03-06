領旱災救助不能領轉作補助 蒜農氣炸

2019-03-06 15:08

［記者黃淑莉／雲林報導］大蒜因暖冬、乾旱影響，出現蒜球縮水、蒜球不結瓣等情況，整體產量只有去年3分之一，農委會公告為現金救助，但農民請領旱災救助，卻不能領今年一期作轉作補助，農民怨聲載道，立委蘇治芬今天邀集農糧署副署長蘇茂祥聽取蒜農的心聲。

今天的說明會在虎尾延平里活動中心舉行，蒜農周敏捷表示，旱災是天然災害農民也不願發生，今年大蒜收成一份地剩不到1000台斤，往年平均約3000台斤，感謝官員看到農民的苦，把大蒜列為現金救助作物，每分地救助3600元。

周敏捷說，這2天許多農民去公所申報，卻遇到災損、轉作補助只能二選一情況，種水稻也不能繳交公糧。

另一名蒜農說，大蒜要種7個月才收成，因去年暖冬，加上雨量不足影響生長，天然災害誰都無法預期，也不樂見，現卻發生請領每分地3600元災害救助，可能影響一期作、二期作每分地共4800的轉作補助，叫農民情何以勘。

農糧署組長林傳琦表示，一期轉作登記在一月底結束，2月15日至6月15日為轉作期，虎尾、土庫農民耕作習慣會在大蒜採收前先寄種落花生，公所人員現場勘查後登祿電腦，因在轉作期間田間還有其他作物不符轉作補助規範。

林傳琦指出，今年因暖冬造成大蒜收成延後，才會造成轉作期間大蒜來不及收成，近期將研議解套方法，讓農民災損救助及轉作補助都能請領。

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