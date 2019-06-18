綠隧尬水岸 「集鐵小鎮．瘋鐵馬」

2019-06-18 20:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉流經市區的水里溪，水質清澈，是當地觀光景點，近年公所爭取打造水岸自行車道，增加市區遊憩豐富度，挹注經費的日管處，除了協助建設，也連結周邊集集鎮綠色隧道推出鐵馬遊程，透過自行車串聯，推出「集鐵小鎮．瘋鐵馬」活動，讓遊客能騎鐵馬穿梭集集與水里，將自行車道設施發揮最大效益。

日管處表示，水里水岸自行車道自完工以來，已成為地方民眾休閒的好去處，但因尚未舉辦過自行車體驗活動，加上水岸自行車道知名度有待提升，便搭配小鎮漫遊年，將集集小鎮知名的綠隧鐵馬、火車鐵道，與水里的市區、車埕自行車道相結合，盼能讓更多人體驗這條親水、悠閒的鐵馬路線。

建議想體驗水岸自行車道的遊客，可搭集集支線火車在水里站下車，就近在驛站租單車，就能直接前往水岸自行車道，或是騎單車前往車埕，返程再騎車回到水里站還車，就能搭火車離開。

日管處說，為鼓勵民眾響應小鎮鐵馬遊，在今年10月6日也將舉辦「集鐵小鎮．瘋鐵馬」活動，路線將從車埕出發，並分為集集36公里，以及水里8公里共2條路線，適合家庭遊客體驗，報名至7月15日止，詳情可上網https://lohasnet.tw/Crazybike2019/。

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