龍鳳瀑布步道又壞了！ 大量土石崩塌掩埋

2019-06-18 17:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉龍鳳瀑布命運坎坷！壞了1年多的登山步道今年才修好，上月瞬間豪雨，龍瀑布下方的山坡土石大量崩塌，又將通往龍瀑布的步道掩埋，遊客到鳳瀑布之後就要止步，中寮鄉公所表示，已請顧問公司到現場勘查並估算清理修復費用，經費估算出來後再送縣府觀光處，請觀光處找經費修復。

龍鳳瀑布天空步道到下個月啟用4年，隨著天空步道愈建愈多，該天空步道也遊客銳減，而天空步道下方的傳統登山步道，仍有民眾會定期前來健行。傳統登山步道近年來已數度因颱風豪雨而毀損，最近的一次是前年8月因落石擊中木製步道，有10公尺長毀損，損壞到去年11月仍未見修復，有民眾曾大為光火地在地方臉書社團PO文批評。

該毀損步道今年已修復，惟上月中旬到20日接連的豪大雨，在龍瀑布下方的觀瀑步道，被大量崩塌的土石掩埋，前兩天有遊客健行到此，才發現整個步道已不見。

中寮鄉公所建設課表示，龍瀑布在天空步道正下方，覆蓋觀瀑步道的土石數量龐大，清理不是幾天可完成，土石清理後還要修復被毀壞的步道，到底需要多少經費，公所昨已請顧問公司到現場勘查估算所需經費，等廠商報價後，再呈文給縣府觀光處，請縣府觀光處能找尋經費來清理和修復步道。

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