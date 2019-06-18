大湖農會獲第一授權 草莓新品種「戀香」年底可上市

2019-06-18 14:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農委會苗栗區農業改良場，4月發表草莓新品種「戀香」，完成品種認證，並於今天授權給大湖地區農會，大湖鄉農會成為全台第一個取得新品種的單位；苗栗區農業改良場表示，戀香具更大、更甜、更易栽培等特性，相信在大湖莓農優秀的栽培技術及場方可就近輔導的條件下，未來成果，勢必能成功擄獲消費者的心。

授權儀式於今天上午在大湖地區農會會議室舉辦，由苗栗農改場長呂秀英及農會理事長劉興政簽署授權契約書，農改場也安排育成「戀香」的苗栗場助理研究員吳岱融，向莓農說明新品種的特性。農會也當場把150株苗，以產銷班為單位釋出；農改場表示，以大湖莓農的育苗功力，預計於年底可上市，最快3年內可全面種植。

國內草莓栽種面積約500公頃，其中9成在大湖地區；長久以來，農友以「豐香」為主力品種，但近年來豐香種苗，受夏日高溫驟雨等氣候，誘使病害嚴重，讓農友損失慘重。雖農友改選擇氣候適應力較強的「香水」品種替代，但香水的風味較平淡，消費者還是鍾情豐香。

苗栗農改場洞察到豐香病害問題，6年前起以豐香為親本（母體），改良出更大、更甜、更易栽培的草莓新品種「戀香」。戀香是直立植株，相較於豐香的匍匐株，通風好管理，植株較不易弱化，且戀香的蔓苗繁殖倍率為豐香的1.4倍，果實平均20公克，較豐香平均15公克大，且盛產期糖度可達16度，超越豐香12度，被譽為國內草莓界的「香奈兒」。

農改場表示 ，「戀香」是第一個在大湖地區育成的新品種，當然最能適應大湖地區的氣候環境，相信在農會協助推廣之下，一定能讓大湖草莓產業帶來新的氣象，也讓消費者在下一個草莓產季即可品嚐到「戀香」的好滋味。

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