延宕20年！塭仔圳開發案 內政部審議通過

2019-06-18 14:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕延宕20年的「新泰塭仔圳市地重劃」開發案，今天通過內政部都市計畫委員會審議，後續將辦理公開展覽及地方說明會，預計今年底都市計畫定案，展開市地重劃作業。新北市長侯友宜出席會議，說明市府推動的決心。

侯友宜說明塭仔圳開發案的必要性，第一、塭仔圳為大台北的中心，也是新北國際門戶，從機場捷運線進入新北市，眼前所見的是一大片鐵皮工廠，影響國際觀光客對新北市的印象；第二，塭仔圳工廠稠密，多次發生火災等公安事件；第三，塭仔圳內工廠的安置問題，新北市府已提供就地安置，包括林口工一、新店寶高智慧園區等配套方案，盼民眾、廠商與市府創造三贏。

市府城鄉發展局表示，新泰塭仔圳市地重劃案計畫面積468公頃，重劃總面積398公頃，自民國1998年都市計畫發布實施，2009年辦理都市計畫通盤檢討，並進行公開展覽，對於重劃範圍、古蹟保存、產業專用區劃設及公共設施用地進行調整，重劃完成將改善當地窳陋環境，改變國際旅客的第一印象。

城鄉局指出，全案推動20餘年，雖然遭逢地方既有房屋排除重劃、工廠搬遷等抗爭，但是市府努力跟自救會溝通協調，針對區內既有密集聚落，屬合法房屋者，能排除重劃就予以排除，保障既有住戶的居住權益；對於違章工廠，結合市府經發局、地政局提供輔導搬遷與補償措施，協助工廠遷移合法設廠，兼顧地方及產業發展。

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