大量解僱勞工須60日前通報 南市通報率近9成

2019-06-18 11:00

〔記者王涵平／台南報導〕大量解僱勞工須於60日前通報，台南市通報率已近9成，但今年1月至4月，仍有2家事業單位違反法令受到處分。勞工局表示，統計分析轄內大量解僱勞工案件，107年度有32家事業單位解僱勞工951人，相較於106年度20家事業單位解僱勞工509人，家數及解僱人數皆增加。108年1月至5月有8家499人，相較107年度同期，家數減少6家，解僱人數多100人。

107年度解僱前二大行業別類型為製造業15家居冠、住宿餐飲業8件次之；就企業的規模而言，以未滿30人者占62.5％，30人以上未滿200人者占37.5％；就解僱原因以歇業或轉讓有17家占53.1％最多，虧損或業務緊縮12家次之，業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置有2家，不可抗力暫停工作在1個月以上時有1家。

大量解僱勞工通報主要來源為資遣通報名冊與雇主主動諮詢通報，今年度雇主主動通報率有87.5％，從資料顯示勞工局宣導已有成效。

勞工局表示，今年度發生較引起社會關注的事件有中連汽車貨運及台糖量販事部之大量解僱案件，依規定，事業單位大量解僱勞工時，應於符合第2條規定情形之日起60日前，將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示，若事業單位違反上述規定，依大量解僱勞工保護法第17條規定，將處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法