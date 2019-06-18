交通部研擬「協議費率」 Uber要求盡快開會提時間表

2019-06-18 11:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕關係Uber生存與否的「汽車運輸業管理規則103-1條」修正草案將在10月9日上路執法，引發社會爭論。交通部昨鬆口，只要Uber人、車都合法，就可討論後續費率；對此，Uber今回應， 正面看待交通部對大眾和駕駛權益、鬆綁費率、以及希望科技和創新服務續留台灣的回應，盼交通部能盡快邀請深受103-1新規影響的Uber、代雇駕駛、租賃車行一起開會議定具體行動和時程表。

交通部認定Uber與租賃業合作攬客違法，6月公告「汽車運輸業管理規則103-1條」修正草案，規定Uber與租賃業合作載客租時最低須以1小時起跳，10月9日正式執法上路，引發爭論。

交通部次長王國材表示，交通部對Uber議題有兩個目標，第一是希望Uber留在台灣，繼續提供好的服務，第二是不要有任何一個Uber駕駛失業，Uber可以一起贏。

王國材說，交通部目前對Uber只有兩個要求，一是車合法，車牌由目前的白底黑字改為白底紅字。第二是人合法，所有駕駛必須取得合法計程車駕駛人職業登記證，交通部已經媒合來協助大家取得牌照完全部增加經濟負擔，已跟警政單位規劃6到9月辦理37場執業登記證考試，讓駕駛人容易取得執業登記證。未來駕駛轉型過程中的轉換規費將由交通部吸收，每年牌照稅、汽燃費1萬8千元也能節省。

費率方面，王國材表示，由於Uber若成為計程車服務業，須依各縣市規定的費率跳表計費，或是多元計程車固定加成費率。交通部也同意研議新的計費方式，提出協議費率，只要是往約車都是用事前計費和浮動費率。

Uber表示，正面看待交通部對大眾和駕駛權益、鬆綁費率、以及希望科技和創新服務續留台灣的回應。他們和交通部有共同的目標。Uber已經耕耘台灣市場6年，並且為平台上廣大的用戶、代雇駕駛、和合作夥伴提供他們喜歡且仰賴的服務。

Uber表示，找到雙贏的解方是可行的，但是需要更進一步，且透明、實質的討論細節方能達成。他們期盼交通部能盡快邀請深受103-1新規影響的Uber、代雇駕駛、租賃車行一起開會議定具體行動和時程表，一起努力讓創新好服務能繼續留在台灣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法