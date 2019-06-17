週二天氣穩定晴朗炎熱 午後仍要注意局部雷陣雨

2019-06-17 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕今天（17日）上午各地大多是多雲到晴的好天氣，午後部分地區有陣雨發生。各地氣溫整體上是偏高的。到了明天（18日），各地上午都是晴朗炎熱的天氣，要特別注意午後局部雷陣雨發生機率。

根據「中央氣象局」預報，明天受到太平洋高壓影響，各地天氣穩定，和今天上午的天氣狀況差不多，僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨。但是過了中午以後仍可能會有熱對流發展，有局部短暫雷陣雨發生的機率，尤其是山區降雨的機率較高，提醒民眾出門還是要記得攜帶雨具，以便不時之需。

溫度方面，預計明天各地氣溫偏高，半部地區及東北部高溫約34至35度，東部及東南部高溫也有32、33度，尤其在臺北盆地、花東縱谷、中南部近山區的河谷等地區可能會更高，各地紫外線指數更是達到過量級，提醒民眾出門務必做好防曬工作，，隨時補充水分，避免在大太陽底下活動。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報資訊指出，明天北部空品狀況不佳，為「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區則為「良好」等級。

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