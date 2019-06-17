醫病》止咳藥水喝上癮？ 當心含類似嗎啡結構成分

2019-06-17 15:04

〔記者蔡思培／台北報導〕有些人在出現咳嗽、感冒症狀時，會飲用感冒藥、「甘草止咳藥水」止咳，不過藥師提醒，許多市售感冒藥與止咳藥水可能使人上癮。某些藥物為達治療效果，可能含有類似嗎啡結構的成分，經肝臟代謝後在體內產生嗎啡或嗎啡類似物，讓人服用後有欣快感、進而出現成癮風險。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師陳凱威表示，綜合感冒藥當中常出現鎮咳藥「可待因」（Codeine），在經肝臟代謝後會轉變成嗎啡，可以達到止咳止痛的療效，不過民眾卻常忽略藥品包裝上的指示用法，有些人為了快速有療效就任意增加劑量。他提醒，藥物過量除了會增加人體代謝負擔，還可能因此產生成癮性。

陳凱威指出，甘草止咳藥水雖然對於鎮咳祛痰效果顯著，成分除了甘草外，還添加有祛痰劑與「阿片酊」等藥，阿片酊是經由鴉片所製成，過量服用輕者可能有便秘等副作用，重者可能產生成癮問題、導致呼吸抑制而造成死亡。他提醒民眾，使用甘草止咳藥水時務必遵照醫師處方與醫囑，或諮詢藥師服用方法，切勿自行購買服用，更不能任意改變用法。

藥師表示，含鴉片類藥物（如可待因或阿片酊）在過量服用後急速減藥或停用，恐出現戒斷症狀現象，民眾需留意是否有渴望服藥、不安、盜汗、失眠等戒斷症狀。如果中毒更可能有意識混亂、異常嗜睡、癱軟、呼吸抑制、甚至死亡的風險。他也提醒民眾，含鴉片類藥物應避免與其他中樞抑制藥物或酒精同時服用，以減少副作用發生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法