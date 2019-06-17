北市抽驗生鮮蔬果農藥殘留 違規品北農佔一半

2019-06-17 14:57

〔記者蔡思培／台北報導〕北市衛生局為維護民眾食用生鮮果安全，會定期到市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處進行抽驗。衛生局今公布5月份蔬果抽驗，抽驗90件蔬果產品中有10件不符合規定，不合格率為11.1%，其中有5件都來自台北農產運銷公司。

衛生局表示，這次抽驗10件不符規定蔬果產品，1件「芥藍菜」驗出殺菌劑賓克隆16.8ppm（標準為2.5ppm以下） 、殺蟲劑佈飛松1.8ppm（標準為1.0ppm以下）；1件「油菜」驗出殺蟲劑阿巴汀0.25ppm（標準為0.05ppm以下）、殺蟲劑克凡派2.0ppm（標準為1.0ppm以下） ；1件「青江菜」檢出殺蟲劑賽滅寧2.3ppm（標準為2.0ppm以下）、殺蟲劑賽洛寧1.4ppm（標準為1.0ppm以下）。其他還有「特選茄子」、「木瓜」、「蓮霧大黑珍珠」、「百香果」、「青蔥」、「紅鳳菜」、「韭菜」各1件檢出1項殘留農藥不符規定。

依行政院農業委員會公告，檢出的殘留農藥殺菌劑賓克隆、亞派占、凡殺同、得克利、亞賜圃、亞托敏；殺蟲劑佈飛松、阿巴汀、克凡派、賽滅寧、賽洛寧；殺蟎劑芬佈賜，均為合法登記並領有許可證之農藥，核准使用於限定類別農作物，不過其殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥，另屬北市業者，經調查確認違規屬實，將依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

這次10件不合格商品中，有5件（芥藍菜、油菜、木瓜、百香果、韭菜）來自北農，北市衛生局已通知北農依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

北農表示，他們身為市場把關單位，每天都有進行農產品抽驗，這次衛生局公布的違規商品皆已經下架，也會發文通知供應的農友相關狀況，要求違規供應商停止供應10天。家樂福表示，這次驗出殺菌劑超標的紅鳳菜已經下架，之前購買的民眾可以持原發票前往商場進行退換貨處理。

芥藍菜驗出殺菌劑賓克隆16.8ppm、殺蟲劑佈飛松1.8ppm。（圖由北市衛生局提供）

油菜驗出殺蟲劑阿巴汀0.25ppm、殺蟲劑克凡派2.0ppm。（圖由北市衛生局提供）

青江菜檢出殺蟲劑賽滅寧2.3ppm、殺蟲劑賽洛寧1.4ppm。（圖由北市衛生局提供）

茄子驗出殺蟎劑芬佈賜0.04ppm。（圖由北市衛生局提供）

木瓜驗出殺菌劑亞派占 0.02ppm。（圖由北市衛生局提供）

蓮霧大黑珍珠驗出殺菌劑賓克隆0.08ppm。（圖由北市衛生局提供）

百香果驗出殺菌劑凡殺同 0.08ppm。（圖由北市衛生局提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法