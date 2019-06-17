投縣道131線牛洞路段落石 用「網」的有效！

2019-06-17 14:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮縣道131線牛洞路段邊坡不穩常有落石，危及人車安全，縣府去年向中央爭取經費施設落石攔截網，最近梅雨鋒面帶來強降雨，攔截網即成功網住從高處掉落的大型石塊，趁天氣放晴，工程人員今天趕緊調派大型吊車清除網內石塊，並進一步檢修，確保攔截網功能正常，繼續守護民眾安全。

縣道131線為埔里鎮與魚池鄉共和、東光村等居民重要聯絡道路，但在鄉鎮交界的牛洞路段邊坡常有落石，成為不定時炸彈，前年11月間甚至發生落石砸中車輛，駕駛人受驚導致失控撞山壁身亡的不幸意外，也引發沿線居民憤怒，強烈要求縣府給他們一條安全回家的路。

縣府考量考量該路段緊鄰溪流，腹地不足，不利於興建明隧道，因此去年向中央爭取經費施設2層式的落石攔截網，同時加強邊坡整治，工程今年4月完工，也是縣內第一條設有落石攔截網的縣道。

由於5月中旬起受梅雨鋒面影響常有短時強降雨，牛洞路段即有零星落石，本月14日傍晚行經民眾發現更有大型石塊崩落，還好都被落石攔截網擋下，牢牢網住，縣長林明溱日前也前往勘查，了解攔截網的使用情形，仍呼籲雖有攔截網保護，但雨季期間民眾行經該路段仍要特別小心。

趁著天氣放晴，縣府今天也請開口契約廠商調派大型吊車，先將人員吊至邊坡上方詳細巡檢攔截網，其中一處網住的大小石塊估計重約3噸，由吊車陸續移除。

工程人員表示，大型石塊從山壁滾落急墜未造成主網損壞，但仍有部分小型網幕受損必須更換，近期也會進行施做，確保雨季人車通行安全。

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