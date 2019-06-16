台南山上木瓜節 嘗鮮果訪古蹟

2019-06-16 23:49

〔記者萬于甄／台南報導〕台南山上區木瓜節產業文化活動今在原台南水道舉辦，吸引不少民眾響應，台南市長黃偉哲、農業局長李朝塘等人都親自出席，品嘗最新鮮的木瓜，其中，木瓜一元起標拍賣會掀起活動一波高潮，此起彼落的喊喊價競爭相當熱鬧，而新鮮水果免費品嘗也讓遊客吃的津津有味。

黃偉哲表示，山上木瓜節人潮一年比一年多，往後更要結合地方企業、農會跟區公所等，讓農產行銷可成為一個既有文化氣息，又能實際幫助產業文化的活動，讓農民的收入更好，希望未來活動還能繼續辦下去。

山上區長余基吉表示，活動選用在地果農自產的水果，同時擺攤販售，藉由木瓜節活動的試吃與推廣，不僅讓消費者買到產地直銷、便宜新鮮的水果，更能用行動支持認真打拼的青農，帶動地方農業新氣象。

2019山上木瓜節產業文化活動一早就有大批遊客響應水道階梯登頂，探訪原台南水道古蹟，此外，還有木瓜一元起標拍賣會、限量500份的冰棒免費送、水果特色美食、鮮果創意料理教學、木瓜種子DIY盆栽等，豐富的活動內容，相當熱鬧。

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