基中校長拿竹掃把練棍爆紅 學生不捨調職︰唸書回報

2019-06-16 16:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕6月是鳳凰花開、驪歌初唱的季節，去年因網路影片「拿竹掃把練棍」而爆紅的國立基隆高中校長張智惟，擔任基隆高中校長3年多來，頗受師生喜愛；張智惟因為希望多陪伴近90歲的雙親，參加離台中老家較近的國立苗栗卓蘭高中校長遴選通過，將於8月1日就職。

8月1日，基隆市4所國立高中職有3校校長異動，分別是基隆商工校長陳明印轉任基隆女中校長，基隆高中校長張智惟轉任苗栗卓蘭高中，基隆女中校長莊越丞退休；基隆商工與基隆高中校長出缺，近日將辦理校長遴選。

教育部6月4日公告張智惟將接掌卓蘭高中校長，基中老師們得知消息決定給張智惟驚喜，老師周正弘日夜剪輯影片，還找來神秘貴賓－張校長老婆從台中北上出席基中畢業典禮；畢業典禮上，張智惟在不知情下，看到台上播出師生的感恩影片，最後由校長夫人代表師生獻花，讓總是給人鐵漢印象的張智惟動容。

高一學生張朝星說：「媽媽是外籍配偶，家裡環境不好，但從報到那天開始，自己就感覺到張校長如同父親般地關心，幫忙找資源。自己每天留在校長室看書，校長都會幫忙張羅晚餐，或是煮晚餐給自己吃，他總是說這是開會多的便當或是不小心煮太多，其實自己知道這是校長特別幫自己準備！校長調職到卓蘭高中，雖然不捨與難過，也只能好好唸書回報。」

國立基中秘書連耿義說，因為少子化關係，學校招生面臨困境，張智惟擔任校長後，帶領老師拚招生，爭取老師支持申請普通班收女生，使基中成為男女合校；連耿義說，張智惟在校內辦理補救教學課程，使國中會考成績僅5B的學生，也能在基中拚上台大，讓基中變得不一樣。

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