吸引深度旅人、商務客 捷絲旅三重館拚首月就賺錢

2019-06-16 17:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據交通部觀光局統計，大台北地區已連續多年蟬聯國際來台旅客的旅遊縣市1、2名。看好北台灣旅遊商機，由賓陽建設投資、晶華國際酒店集團管理的捷絲旅三重館今正式開幕，目標吸引來台深度旅遊的旅客及中長期商務客，目標住房率7成。

晶華集團董事長潘思亮表示，捷絲旅三重館主打交通便利優勢，鄰近三重交流道和捷運三和國中，相較其他捷絲旅的房間坪數更大，盼爭取爭取中長期駐點在台北的專業人士、或是計畫多花幾天時間深度體驗台北的旅人入住。

台灣觀光市場近年不斷有新飯店開幕，晶華酒店集團旗下捷絲旅也宣布插旗三重，這是捷絲旅在台第8個據點。晶華酒店集團信心地表示，看好大台北西區商機，且三重捷絲旅具有交通便利性，最快營運首月就能獲利。

捷絲旅三重館位於三重三和路上，距離國道一號三重交流道5分鐘的車程，捷運三和國中站步行1分鐘就能到達，距離觀光客最愛的大稻埕也只有兩站的距離。捷絲旅台灣區總經理陳惠芳表示，這和其他三重飯店動輒要3站以上的距離，捷絲旅三重在交通便利性確實非常具優勢。

相較其他捷絲旅房型走小而美路線，三重館規劃Extended Stay（延伸住宿）的概念房型，房間的坪數增加，還設有餐廚設備及浴缸，希望能爭取需要中長期駐點在台北的專業人士、或是計畫多花幾天時間深度體驗台北的旅人入住。

陳惠芳表示，三重館正式營運後房價估落在2800元左右，目標住房率7成，客群將以2、3成商務客為主，受新南向政策影響，東南亞旅客估佔4成。

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