換新裝！ 新豐紅樹林木棧道30日封閉

2019-06-16 16:13

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉紅樹林公園是北台灣唯一水筆仔跟海茄苳混生的紅樹林，區內潮間帶蘊藏有豐富的招潮蟹、彈塗魚等生態，是全國知名生態旅遊名勝地。縣府爭取到前瞻基礎建設經費，本月底將砸下4920萬，開工更新區內的木棧道、涼亭等遊憩設施，也順便替閒置的老舊安檢所拉皮等，這是自當地木棧道新建後迄今首次全面性的硬體工事，而配合施工，本月30日起到明年3月底期間木棧道將暫時封閉，還請遊客留意且配合。

縣府農業處表示，海茄冬是台灣4種主要紅樹林中數量最多且分布最為廣泛的樹種，而新豐紅毛港所在的紅樹林公園，更是海茄苳在台大面積群聚叢生分布最北的地方，再往北看到的主要就是水筆仔，所以這裡是北台灣唯一海茄苳跟水筆仔混生林。

其中水筆仔有胎生苗現象，混生林下則充斥很多的招潮蟹、彈塗魚，林內有綠繡眼、白頭翁等鳥類，是個很有趣的生態教室，縣府在快20年前新建木棧道，讓遊客可以深入茂密的紅樹林，近距離觀察前述河口生態，是全國知名的風景名勝地。

然而當地的木棧道、涼亭，除因年久失修，長年風吹雨林日曬，部分已出現毀損，從2017年開始還陸續遭到幾次祝融之災，到去年為止，縣府至少3次投下共500萬元做局部的修繕。

這次縣府爭取到漁業署補助，利用前瞻基礎建設「水環境」的名義更新，配合地方自籌款，將以4920萬投入紅樹林公園中整體休閒遊憩設施的整建，就連閒置的海巡署安檢所也會以馬賽克拼花處理，形塑出入口意象。常被來客詬病的公共廁所空間狹窄、進出不便問題，這次施工也會一併改善。

縣長楊文科說，這次完工後，希望能跟一旁的池和宮、姜家古厝、以及100多棵的朴樹林等串連，讓新竹縣也展現不同的海景魅力。

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