福七將升空 有助提升台灣降雨預報準確度

2019-06-16 15:24

［記者劉婉君／台南報導］「福衛七號」預計台灣時間25日上午11時30分至下午3時發射，將在18個月後進入任務軌道，針對正負45度的低緯度進行天氣與太空天氣觀測，未來將可提升台灣在降雨預報的準確度。台南將首度有高中生赴美現場觀看衛星發射。

福衛七號由國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國的國家海洋暨大氣總署（NOAA）合作，6顆衛星本體由台灣負責，GPS訊號、科學酬載等為美國負責，國立成功大學則協助將福衛七號傳回的觀測資料解碼。

參與的國立成功大學地球科學系教授林建宏表示，福七是接續福三的任務，福三是實驗型，證明用人造衛星接收GPS訊號在太空上看太空天氣資訊是準確的，經由福三，全世界有50%天氣資料和90%的太空天氣資料來自台灣，福七每天在台灣可觀測的點為4個，是福三的4倍，將可大幅提升。

林建宏指出，根據聯合國世界氣象組織估計，福三是全世界氣象預報準確度大幅提升10至20非常重要關鍵的數據，它是上層最準備的溫度計，也是接近地表最棒的濕度計，期待福七可以發射成功。

林建宏指出，全球利用各種方式觀察的天氣資料約1600萬筆，福三提供的僅約2500筆，準確度卻是前5名，福七將可提供4000至8000筆資料。

而地表觀測的天氣資料在6小時內都可以提供預報中心使用，太空天氣變化快，超過1小時就沒用了，福三約需3小時才能傳回，福七則只要30至45分就能將收到的資料傳到使用者手上，更加即時。

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