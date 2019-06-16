台灣首座室內滑雪場老闆 和女兒一起畢業

2019-06-16 14:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕明新科技大學今天下午在該校中正堂舉行畢業典禮，將有3200名畢業生要一起踏出校門。當中5人或因學習認真，卸下學生的身分立刻加入上班族行列，或因在學期間在自己的專業領域代表該校出賽且奪獎無數為校增光，所以獲頒「傑出成就獎」，彰顯每個人只要盡可能的發揮自己潛能，就有機會發光發熱。

明新科大獲頒「傑出成就獎」的5名畢業生分別是運管系趙亭雅、財金系楊曜鎂、休閒系林玉婷、以及機械工程系的吳家毅、林琨模。

運管系趙亭雅從小學就練跆拳道，一路踢進大學。大學4年都代表該校參加全國大專校院運動會且年年奪牌，今年再度摘金，累積3金1銅，成了她送給自己最好的畢業禮物，被視為該校的「金牌畢業生」。

楊曜鎂踏出校門後就將立刻躋身上班族行列，因為她在學期間認真向學、考取多張證照，於中國信託校外實習表現優異，獲得留任，直接轉為正式員工，她因之前的勤學、努力，才能現在歡喜比其他同學搶先有個穩定的未來。

林玉婷則連3年參加全國性遊程設計競賽都獲獎。吳家毅、林琨模在機械人研究上表現優異，是國內外競賽的常勝軍，他們都替明新科大增光不少。

另外管理研究所出現父女檔3人同為畢業生的喜事！68歲的楊宗諺是大壹冷凍機電負責人，旗下有台灣首座室內滑雪場「小叮噹北海道滑雪場」。他為了鼓勵2個寶貝女兒楊宛儒、楊育儒持續自我充實，自己先報名該校管研所的學分班，進而考上碩士班進修以身作則，沒想到楊宛儒、楊育儒經此激勵，果然不負「父」望也在同年報考管研所碩士在職專班，今天父女3人一起畢業，儘管姊姊楊宛儒缺席，依舊成為全場的焦點。

而來台就讀該校機械系的菲律賓亞當森雙聯學制學生：嘉亞、安立奎、藍道夫、羅傑里奧、米開朗基羅5人，參加我國今年的全國技專校院學生實務專題製作競賽，他們結合醫療與AI應用，以「外骨骼機器人EXOID ONE—人體手臂功能復健輔助套件之設計與實作」為題，獲得機械與動力機械群的第3名，今天也開心畢業了。

明新科大表示，今年該校的畢業生有日間部、進修部、碩士班，進修專班、進修學院，以及國際雙聯學制共3200名。該校董事長張紹鈞、校長林啟瑞、校友總會總會長楊守杞、新竹縣縣長楊文科、菲律賓駐台代表處副代表艾奎諾．卡洛、以及菲律賓亞當森大學代表等都到場觀禮給所有畢業生祝福。

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