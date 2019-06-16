高雄蚊子問題延燒 屏東不敢僥倖全面防堵！

2019-06-16 12:01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕高雄市本土登革熱確診20例，讓鄰居屏東「挫咧等」，有別於高雄的蚊子問題變成政治話題，屏東縣政府今年4月提前跨局處啟動加強巡檢防疫工作，今天再結合33個鄉鎮市公所及社區志工，總動員2千人，全縣同步舉辦「登革熱孳生源清除及消毒誓師大會」，防堵登革熱疫情。

屏東縣長潘孟安今早率隊清理家園，他強調，前年、去年連續兩年屏東本土型登革熱是0案例，但過去高雄、台南都有案例，屏東屬於生活共同圈，必須提高警覺，不敢僥倖，全民總動員防堵疫情。

潘孟安表示，防治登革熱病媒蚊以「清潔整頓為主，用藥為輔」為原則，近日屏東有豪大雨又遇高溫，登革熱病媒蚊蠢蠢欲動，除了帶動全縣33個鄉鎮市，也從各級學校、社團機關著手，同時要求縣轄內中央所屬單位、國營企業等同步防疫。

屏縣衛生局根據去年登革熱本土流行疫情，發現確診病例與分租型菜園有相關活動史，因此今年4月起將縣轄菜園列為稽查重點，跨局處結合農業、環保、鄉鎮市公所、疾病管制署高屏區管制中心、台糖公司等組成聯合稽查大隊，主動加強巡查與宣導。

屏縣環保局長顏幸苑也表示，「預防勝於治療！」看到高雄的樣子，屏東絲毫不敢鬆懈，尤其大雨過後的一週是防疫關鍵，今年中央補助屏東4百萬作為登革熱及環境整理經費，縣府後續追加2百萬，針對病媒蚊好發熱點加強防疫，縣府人員幾乎沒有休假，趁著雨停每天投入超過100名人力前進個鄉鎮加強巡檢，並針對病媒蚊好發熱點投藥防疫，也特別感謝鄉鎮市公所與志工們配合，主動加入防疫行列。

縣府也提醒，高屏兩地上學、工作或旅遊等往返者眾多，請民眾至疫區需多加防範，作好自我防護措施，如有疑似症狀可至配有NS1快篩試劑的醫療院所及衛生所就診，另請醫療院所加強通報作業，縮短通報隱藏期，以利防治作業，避免病毒於社區中擴散，導致本土病例的發生。

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