電動自行車改裝、違規 暑假13縣市大稽查

2019-06-15 23:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台有超過37萬輛曾經領有審驗合格標章電動自行車，但許多人買完車後會去改裝，讓時速可超過25公里。警政署統計，電動自行車肇事件數逐年成長，103年發生826件，造成4死、1179人傷；去年則發生2330事故，造成10死、3292人傷。對此，交通部暑假將在13縣市大稽查，除了路邊稽查，還會赴縣市工業區及風景區稽查周圍販售、租賃電動自行車業者，發現違規就開罰。

電動自行車、電動輔助自行車時速可達25公里，不用考照就能上路，近3年銷售超過20萬輛，許多人把它當機車騎，違規屢見不鮮，騎乘安全令人擔憂，更有人擅自去改裝，讓時速能到40、50公里，更增騎乘風險。

交通部說，對於電動自行車改裝，現行雖未明文規定，但民國100年時曾做出函釋，電動自行車擅自改裝，可依違反道路交通管理處罰條例第12條開罰，處3600元至1萬800元罰鍰。立法院日前已三讀修正「道路交通管理處罰條例」，駕駛電動自行車超過25公里速限者，可處900元至1800元罰鍰、未戴安全帽可罰300元、擅自改裝可處1800元至5400元。

交通部說，目前正進行道路交通安全規則等配套子法修正，最快今年下半年完成，相關違規就會依新規開罰。至於電動自行車全面納管、納保險，需要向公路主管機關登記領牌等，將於今年下半年拿出規劃草案。

相關法規及配套實施前，交通部將先透過稽查、宣導方式，向民眾傳達要選購合格車輛。目前已選定台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣等13縣市，於7、8月份會同各縣市政府交通主管單位、消保官、警政、經濟部商業司及財團法人車輛安全審驗中心人員，分為業務、路邊兩部分大稽查。

交通部說，業者稽查方面，將查核縣市工業區、風景區周圍販售或租賃電動自行車業者，主要稽查是否販售未經審驗合格的車輛、有無黏貼懸掛合格標章。路邊稽查方面，同樣以工業區及風景區周圍路段為主，稽查逆向行駛、未依規定讓車、左轉彎未依規定讓車、違反號誌管制或指揮、違反特定標誌標線、載人、超速、騎乘車輛有無黏貼懸掛合格標章等項目。

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