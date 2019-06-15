10組總舖師手路菜大車拚！最強總鋪師」今晚揭曉

2019-06-15 17:51

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市邁入第6年舉行的桃園閩南文化節，今年以「大廚手路菜澎湃上桌，重現記憶中的辦桌文化！」為主題首度舉辦「總鋪師比賽」，30組隊伍經初賽書面審核後，勝出的10強今晚5時起，將在桃園護國宮廟埕進行決賽爭霸戰，勝出的「最強總鋪師」冠軍隊伍可得獎金10萬元、亞軍8萬元、季軍5萬元，其餘獲頒佳作的7隊伍也可得獎金1萬元，以及獎盃、獎狀或獎牌等獎項。

入圍決賽的10組廚師團隊分別是「台灣義廚聯盟」、「社團法人中華美食交流協會」、「桃園福容」、「桃禧航空城隊」、「華順辦桌食堂」、「意源廚房」、「彰化葉仔」、「彰化縣廚師業職業工會」、「閩客傳承隊」、「臻好食客棧」，在桃園護國宮廟埕現場較勁，拿出最經典手路菜，看看誰是最強總鋪師！

文化局說，「總舖師比賽」廣邀各地好手來參賽，呈現傳統閩南辦桌味道，讓更多人回味 50、60年代的古早味，以「壽宴」為主題，分為5道指定菜（豬腳壽麵、古早味雞湯、五柳枝鮮魚、五香雞捲、五福大品盤-冷盤）、5道創意菜，共9道主食+1道甜點（非水果），且在地食材須佔 60%。

為了新一代體驗早期總舖師如何辦桌盛況，這百桌盛宴，每桌2500元，今年5月份開放網路訂桌時，即被秒殺一空，文化局建議已認桌的民眾，今晚前來廟埕吃辦桌，不妨和夥伴相揪穿著50、60年代，尚瞎趴服飾造型，做陣來、回味古早的風景，至於沒訂到的民眾也別灰心，現場還設有多種特色閩食攤位。

今晚的活動大使邀請到最資深的新生代叼嘴網紅邰智源、美食評論家胡天蘭、台灣辦桌祖師爺之子林明燦總舖師到場，現場也精心打造復古歡樂「澎湃大戲院」，舞台區也由秀場王子「黑面」主持，有「台灣唸歌團」、「廚師亂打秀」、「護國宮三太子」、「川劇變臉秀」、「民謠歌王劉福助」等精彩演出，歡樂逗趣千萬別錯過！

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