因車禍原被宣告終身癱瘓 靠脊椎手術再站起來

2019-06-15 11:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕29歲的水電技師張淵勝在去年十月因一場車禍嚴重受傷，四肢中有三肢的神經都完全壞掉，原本被醫師宣告會終生癱瘓，但藉由脊椎神經重建療法，張淵勝又能再站起來，甚至有望重回職場。

張淵勝說，他當時騎機車和一輛貨車撞到，結果受傷很嚴重，全身神經受損、多處骨折並失去知覺，還以為會終生癱瘓，覺得人生好像變黑白。

義大醫院院長、台灣骨科創傷學會理事長杜元坤說，張淵勝的神經幾乎都壞了，甚至沒有痛覺，後來利用顯微手術做神經繞道重建，並同時做多處受傷神經的顯微神經接合，才讓張先生又能再站起來。

杜元坤說，傷患因年輕、且態度樂觀積極，又能積極配合復健，才能恢復的這麼快。張淵勝去年十月底受傷，如今已恢復到能僅靠人攙扶就能走路，是很大的進展。

杜元坤說，以往神經叢重建及多處神經繞道重建手術難度很高，早在30年前，臂神經叢受傷及腰椎骨盆坐骨神經受損的病人，由於神經的重建手術都是靠傳統的神經斷端的接合手術來治療，尤其是脊椎腔內的受損神經就像豆腐般，完全無法縫合，因此過去的手術成功率往往不到10％。

杜元坤說，他的自創做法是先讓脊椎徹底大面積減壓，減緩受傷及未受傷脊椎的腫脹，再用鋼釘固定、動態彈性鋼釘、人工脊椎關節置換，最關鍵的技術是利用顯微手術將受損神經繞道接到遠端有血管的健康神經。

杜元坤說，這療法的難度極高，手術須耗時8到10個小時，加上超級顯微手術讓神經增生等治療方式，已經讓超過3000個因臂神經叢受傷及腰椎骨盆坐骨神經受損的病人痊癒。

張淵勝說，他現在上午到醫院復健、下午回家繼續做醫院交代的復健功課，包括肌耐力等，希望很快能回到職場繼續工作。

杜元坤說，有超過九成神經嚴重受損傷患都是因騎機車受傷所致，還有工地意外等，也提醒民眾注意交通安全。

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