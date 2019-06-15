準備出遊！氣象專家：週末高溫晴朗 下週四起再轉不穩定

2019-06-15 09:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕滯留鋒南移，整體天氣好轉，是出遊好時機！氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，今、明2天北台灣轉晴、其他各地天氣也好轉，只剩中南部山區偶有雨，氣溫普遍也能達30度，直到下週四起可能再受滯留鋒影響，天氣轉為不穩定。

吳德榮指出，今天及明天滯留鋒南移至巴士海峽，北台灣轉晴，其他地區天氣亦明顯好轉、為多雲時晴，僅南台灣及中部山區偶有局部短暫陣雨的機率；由於土石含水量多，山區活動仍應注意安全。溫度方面，各地白天微熱，高溫將回到30度以上，北台早晚較涼。今日北部氣溫約21至31度、中部23至32度、南部24至33度、東部22至30度。

至於下週天氣情況，吳德榮表示，依據歐洲中期預報中心（ECMWF）模式最新模擬顯示，下週一滯留鋒殘餘水氣北移，各地仍為多雲時晴，但有局部短暫陣雨的機率，尤其在午後。下週二滯留鋒移至北部海面，各地多雲時晴，中南部因在西南風迎風面，有局部短暫陣雨的機率；午後亦有對流發展的機率。下週三天氣晴朗炎熱，中南部清晨有局部短暫陣雨的機率，山區午後亦有對流發展的機率。

轉變可能發生在下週四、五，吳德榮提到，屆時滯留鋒在北部海面南北徘徊，台灣的「大氣不穩定度」及降雨機率皆將提高；模式模擬仍在調整，不排除「滯留鋒」未來有再度觸及台灣北部陸地的機率，需持續觀察。

吳德榮也提醒，按照氣象局對梅雨季的定義，至6月底仍是梅雨季，並無「入、出梅」的問題；未來半個月應持續注意，是否還有包括移動性或滯留性的鋒面、西南氣流、午後對流…等可能帶來劇烈降水的天氣系統影響台灣，因此梅雨季防汛不宜過早鬆懈。

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