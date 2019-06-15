罕見畫面！台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花 遊客邊拍邊哭

2019-06-15 07:42

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區自然生態豐富，日前清晨遊客發現一隻台灣藍鵲正不斷攻擊一隻蛇，鳥蛇大戰，最後蛇慘遭開膛破肚，橫屍步道，目睹這一切的遊客因為不能破壞自然界物競天擇的行為，只能邊拍邊哭，事後將影片分享給奥萬大園區，才發現這隻蛇是保育類的「阿里山龜殼花」，應是奥萬大園區第一次發現牠的蹤跡，可惜已命喪鳥嘴。

奧萬大森林遊樂區人員表示，日前梅雨鋒面滯留，雨勢不斷，考量交通、安全等因素，遊客儘量避免上山，園區遊客稀少，各種驚奇的事件有可能隨時會出現，從南部來旅遊的康姓遊客，在生態池旁步道發現蛇與台灣藍鵲的戰爭，還提供園區珍貴的影像紀錄。

據康姓遊客描述，12日清晨與老公走在園區的步道上，享受雨後的芬多精，發現前方一隻台灣藍鵲不停飛舞，他們興奮想要觀賞，沒想到看見藍鵲正在攻擊一隻龜殼花，蛇不斷蜷曲的身子進行防衛與伺機攻擊，似乎不敵藍鵲機靈的跳動與尖尖的嘴巴，想躲也躲不掉。

這場蛇鳥大戰歷經約10分鐘，結果屍橫步道的是蛇，藍鵲戰利品就是把蛇的肚子啄了一個洞，拉出內臟來吃，目睹這一切的康小姐，一邊拍攝一邊哭泣，但也知道不能破壞自然界物競天擇的行為，事後她將影片分享給奧萬大園區。

園區人員請教蛇類專家後都十分驚訝，確認這稀有毒蛇為保育類的「阿里山龜殼花」或稱為「瑪家山龜殼花」，此蛇應是園區首次記錄種，十分難得。

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