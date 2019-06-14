台糖嘉年華購物中心 17日走入歷史

2019-06-14 22:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位於台南仁德區的台糖嘉年華購物中心（Sugar Mall），開幕迄今已逾15年半，但在這次的週休假期之後，即將關閉，走入歷史，本月17日起正式停業，結束營運，倒數計時。

嘉年華購物中心於2003年10月風光開幕，是台1線仁德路段上的重要地標，初期規劃有主題餐廳、家居用品與流行服飾等，以及親子堡、歡樂屋，加上台糖量販與美食街，當時人潮湧入，相當熱鬧。由於台糖量販將結束，購物中心也易手家樂福，本月16日將是營業的最後1天，繁華落盡，令地方人士欷噓。

嘉年華購物中心距離奇美博物館、十鼓文創園區等知名景點不遠，營運以來，曾被寄予厚望能帶動地方發展。其實購物中心為了活絡買氣，也曾費盡心思地招攬具號召力的業者進駐，包含國外品牌的家電旗艦店，以及知名連鎖餐廳；後來2樓還轉型為熱門展覽、特賣會等空間，仍因營運不佳，即將停業。

台糖量販事業結束營運，逾850名的員工爭取權益，在市政府斡旋下，已勞資進行了3次強制協商，仍有訴求未達共識，必須再調處。

嘉年華購物中心停業後，由家樂福量販接手，為家樂福「新仁店」，會先進行改裝，力拚今年底前完工，再重新開幕。家樂福則表示，16日之後，購物中心會先暫時停業未來將努力招募優質廠商，打造全新的園地，盼能協助帶動區域發展。

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