質疑福島食品檢驗方式 陳弘美籲拒核災食品

2019-06-14 23:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕日本福島核災已過8年，台灣不時討論進口核災食品問題，地震國告別核電日台研究會會長陳弘美昨天踢爆，根據可靠資料，核災前後檢驗食品的方法並不相同，質疑核災食品仍有輻射問題，認為台灣應該拒絕核災食品。

地震國告別核電日台研究會於今天及本月17日，在人本教育基金會協助下，舉辦「日本當事人撲滅核電假新聞」系列活動。會長陳弘美不僅帶來福島核災所在地雙葉町前町長井戶川客隆呼籲台灣「拒絕核電」的錄影，也邀請前國立市市長、現任全國地方議員政策中心所長上原公子現身說法。

井戶川客隆在錄影中，除感謝台灣民眾，同時也訴說雙葉町整個都毀了，痛批東京電力公司、日本政府詐騙，輻射對人沒有影響，呼籲台灣民眾不要相信核電。針對核食，他也說，日本政府一直施壓台灣進口福島核災食品，他認為這些食物是非常危險的，也沒有使用可靠方式進行測量，強烈反對台灣進口。

陳弘美也提出資料補充，根據核災以前檢驗食品的方式，是必須使用乾燥磨粉後檢驗，但核災之後，從與福島縣農業中心討論檢驗方法的資料中可以發現，檢驗竟然完全用生的去做，水分就會有遮蔽輻射問題，希望台灣政府好好瞭解。

上原公子則提到，她認為任何有安全疑慮作物、食品，都不應該在市場上出現，為了能安全存活下去，當然有權拒絕吃有害健康的食品，同時她也呼籲台灣人民，不要成為支持核電的加害者，要一起站出來反對核電廠存在，否則自己可能也會成為受害者。

核工博士賀立維解釋，關於核災食品，很多東西拿去量測，只能量測表面劑量，但其實很多是累積在內部，例如植物，從根吸進去後，到莖、葉等部位，這就必須用乾燥方法，才能測出真正劑量。

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