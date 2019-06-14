到日本居酒屋的8個小知識 帳單上多的這筆不是敲竹槓啦！

到日本居酒屋吃飽喝足之後，帳單上總是會多一筆，到底這筆錢是代表什麼呢？（圖片由Alan Channel / 阿倫頻道授權提供使用）

2019-06-14 17:44

〔影音新聞／綜合報導〕台灣雖然有許多日式居酒屋，但許多人到了日本卻又發現跟日本的居酒屋有許多差異。在日本居住的Youtuber阿倫就解說了幾點日本居酒屋特有的潛規則，一起來看看是哪幾點吧！

1.日本居酒屋亂收錢？

常常有人好奇去日本居酒屋消費會多一筆約3.400日幣，叫做「お通し」的項目，懷疑是不是日本人故意要敲外國人竹槓。但其實這個就是餐前小菜，是為了避免客人進來只點酒的強迫消費，並且不能因為有點其他料理而要求不點小菜。把這個就當作台灣的服務費來看，心情會比較好受。

2.一定要先點飲料？

日本人的習慣就是一坐下就先點一杯啤酒，之後再慢慢看想吃什麼料理，因此店員也會習慣客人一進門就先問想點什麼飲料。如果想先慢慢看酒單再跟料理一起點，也可以告知店員，不一定要馬上就點。

3.小心店外拉客的人

在日本知名的都市區裡經常會有在路邊拉客的店員，千萬不要因為一時心軟就跟著他進去，很有可能吃到特別難吃的料理或者被多收不合理的費用。建議事先查好想去的店家，直接過去就好。

4.叫店員的方法

日本的居酒屋雖然還是有些要舉手叫店員，但大部分的店都有加裝服務鈴，只要按鈴店員就會過來，甚至有些店是使用平板，有什麼需求在平板上點就可以了。

5.日本居酒屋可以吸菸？

日本的大部分的居酒屋都是可以吸菸的，雖然有些店有設置吸菸區與禁菸區，但由於隔間設置不良，在禁菸區還是會聞到菸味。介意的人最好事先在網路上查好全面禁菸的居酒屋，避免用餐體驗不良。

6.日本居酒屋可以喝到飽？

由於日本的飲酒文化盛行，因此很多居酒屋都會推出喝到飽方案，通常是兩個小時以內，2000多到3000日圓可以喝到飽。喜歡喝酒的民眾可以事先查詢想去的居酒屋有沒有這項方案。

7.記得先訂位

承上，日本因為飲酒文化盛行，很多人一下班就會到居酒屋喝酒，因此如果沒有事先預約，有可能想去的居酒屋已經沒有位置了。建議可以預約的話，先在網路預約，有時候這些居酒屋也會推出網路預約方案，會比現場價格更便宜。

8.日本居酒屋結帳方法

在日本只要用食指比出這個「x」的手勢，不用特別叫店員，只要跟他對上眼他就明白你要結帳。

這些日本居酒屋的潛規則都搞懂了嗎？下次去日本喝酒的時候，可以多注意一下喔！

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