只為了看學生的笑容 豆漿店老闆推出100分考卷換早餐

2019-06-14 13:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市成功一路嘉品豆漿店，最近推出「仁愛區國小考生，憑100分考卷換50元早餐」，豆漿店老闆余育騰說，不管大考小考的考卷，只要是仁愛區國小學生憑100分考卷就能兌換50元早餐，希望鼓勵學生努力學習；記者問難道不怕會被學生吃垮，余育騰笑說：「小朋友臉上開心喜悅的笑容，是用再多金錢也買不到的幸福滿足感」。

余育騰說，他開豆漿店數十年，17年前推出「成功國小的學生，100分考卷換30早餐」，實施以來，受到許多成功國小學生的歡迎，有的顧客都已經出社會賺錢，來吃早餐還會開心地說，他以前都吃不用錢早餐，因為拿100分的考卷來換早餐。

余育騰說，最早是因為自己小孩讀成功國小，一來是希望自己做生意，取之於社會所以要回饋社會，再者也是希望照顧成功國小學生；他說，看到小朋友站在店門口童言童語說要拿滿分考卷換早餐，當他把早餐拿給小孩子時，小朋友的開心喜悅全寫在臉上，他這個當老闆內心的幸福感成就感，比賺大錢發大財還高興。

仁愛國小校長彭麗琪、成功國小校長陳怡君帶著考滿分的小朋友拿考卷來換早餐，兩位校長也代表學校致贈感謝狀給老闆，感謝他對學生的鼓勵照顧；仁愛區市議員童子瑋也到場感謝，童子瑋說，這豆漿店的早餐很好吃，尤其是蛋餅，他一週吃三次，只可惜他讀國小時，老闆還沒開豆漿店，不然他也要努力考100分，然後拿滿分考卷換早餐吃。

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