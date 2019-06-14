扯！蛋黃粉過期9年 混製成28種保健食品販售

2019-06-14 12:20

〔記者方志賢、吳亮儀、黃建華／綜合報導〕高市府衛生局會同檢調查獲華肝基因股份有限公司涉嫌以逾期9年的蛋黃粉原料，製作「甘益壯」等28種錠膠狀或粉狀食品，並透過下游通路商，販售給消費者，現場封存原料5435公斤及庫存品4萬5746公斤，將依法銷毀，並最高可開罰2億元。而涉案陳姓業者訊後被檢方限制出境出海。全案以違反食安法、詐欺等罪嫌擴大偵辦中。

高雄市府衛生局表示，該案是民眾向檢調檢舉，5月29日會同衛福部食藥署南區管理中心、高雄市調查處等單位，前往華肝公司及其相關原料與產品製造、販售、倉儲業者等稽查。

衛生局表示，經査華肝公司透過雲林縣代工廠代為生產一批蛋黃粉共計6375.1公斤，但該批原料均已於99年5月5日逾有效期限，惟華肝公司仍涉將逾期之「蛋黃粉（8KG/箱）」等原料販售與業者，或委請台南市代工廠商將「蛋黃粉」混合其他原料後製造「甘益壯」等28種錠膠狀或粉狀食品，再販售予不知情的消費者。

衛生局說，第一時間要求業者通知下游通路商或消費者下架回收產品，並通知下游業者或消費者所在地之台北市、台中市、桃園市、宜蘭縣等衛生局協助監督業者下架回收涉案產品或原料，目前共計已回收原料0.6公斤及產品1296.733公斤。

衛生局強調，食品業者應遵守食安法確保所使用之原料、半成品、成品均於保存期限內，違反者依法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

項次 產品品項 規格 1 甘益壯 60入/盒 60入/罐 60入/罐（美國罐） 3克（粉）/小包 2 好呼暢 500㎎/60粒/罐 3 好欣泉 60入/罐 60入/盒 60粒/罐 （美國標） 4 好美清 20g小包 10包/盒 5 好益壯 60入/罐 6 好唯妙 60入/裸包 60入/盒 7 好常衛 60入/盒 8 益常多 20入/盒 9 健力常 45入/盒 10 健常衛 3g/包/新鋁箔 20入/盒 45入/盒 11 淨衛菌 30入/盒 12 健常衛2 20入/盒 13 健雅酚 60粒/裸包 60入/盒 14 健雅錠 0.8g/60粒/罐 15 健衛樂 60入/裸包 60入/盒 16 基立衛 10粒/片 450mg/粒 30入（新）/500MG/盒 90入/盒 60入/罐（英文標） 90入/罐 17 超涼綠茶口含錠 （0.8g/粒）/公斤 18 新成人好益壯 60入/盒 60入/罐 19 暢欣泉 60入/罐 20 好纖體 104年後無販售 21 健立常 104年後無販售 22 健常錠 104年後無販售 23 衛佳錠 104年後無販售 24 好渭來 104年後無販售 25 衛常樂 104年後無販售 26 益常多樂 104年後無販售 27 IgY膠原蛋白 104年後無販售 28 漱雅錠 104年後無販售

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