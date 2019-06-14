扯！蛋黃粉過期9年 混製成28種保健食品販售

〔記者方志賢、吳亮儀、黃建華／綜合報導〕高市府衛生局會同檢調查獲華肝基因股份有限公司涉嫌以逾期9年的蛋黃粉原料，製作「甘益壯」等28種錠膠狀或粉狀食品，並透過下游通路商，販售給消費者，現場封存原料5435公斤及庫存品4萬5746公斤，將依法銷毀，並最高可開罰2億元。而涉案陳姓業者訊後被檢方限制出境出海。全案以違反食安法、詐欺等罪嫌擴大偵辦中。
高雄市府衛生局表示，該案是民眾向檢調檢舉，5月29日會同衛福部食藥署南區管理中心、高雄市調查處等單位，前往華肝公司及其相關原料與產品製造、販售、倉儲業者等稽查。
衛生局表示，經査華肝公司透過雲林縣代工廠代為生產一批蛋黃粉共計6375.1公斤，但該批原料均已於99年5月5日逾有效期限，惟華肝公司仍涉將逾期之「蛋黃粉（8KG/箱）」等原料販售與業者，或委請台南市代工廠商將「蛋黃粉」混合其他原料後製造「甘益壯」等28種錠膠狀或粉狀食品，再販售予不知情的消費者。
衛生局說，第一時間要求業者通知下游通路商或消費者下架回收產品，並通知下游業者或消費者所在地之台北市、台中市、桃園市、宜蘭縣等衛生局協助監督業者下架回收涉案產品或原料，目前共計已回收原料0.6公斤及產品1296.733公斤。
衛生局強調，食品業者應遵守食安法確保所使用之原料、半成品、成品均於保存期限內，違反者依法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。
|項次
|產品品項
|規格
|1
|甘益壯
|60入/盒
|60入/罐
|60入/罐（美國罐）
|3克（粉）/小包
|2
|好呼暢
|500㎎/60粒/罐
|3
|好欣泉
|60入/罐
|60入/盒
|60粒/罐 （美國標）
|4
|好美清
|20g小包
|10包/盒
|5
|好益壯
|60入/罐
|6
|好唯妙
|60入/裸包
|60入/盒
|7
|好常衛
|60入/盒
|8
|益常多
|20入/盒
|9
|健力常
|45入/盒
|10
|健常衛
|3g/包/新鋁箔
|20入/盒
|45入/盒
|11
|淨衛菌
|30入/盒
|12
|健常衛2
|20入/盒
|13
|健雅酚
|60粒/裸包
|60入/盒
|14
|健雅錠
|0.8g/60粒/罐
|15
|健衛樂
|60入/裸包
|60入/盒
|16
|基立衛
|10粒/片
|450mg/粒
|30入（新）/500MG/盒
|90入/盒
|60入/罐（英文標）
|90入/罐
|17
|超涼綠茶口含錠
|（0.8g/粒）/公斤
|18
|新成人好益壯
|60入/盒
|60入/罐
|19
|暢欣泉
|60入/罐
|20
|好纖體
|104年後無販售
|21
|健立常
|104年後無販售
|22
|健常錠
|104年後無販售
|23
|衛佳錠
|104年後無販售
|24
|好渭來
|104年後無販售
|25
|衛常樂
|104年後無販售
|26
|益常多樂
|104年後無販售
|27
|IgY膠原蛋白
|104年後無販售
|28
|漱雅錠
|104年後無販售