高市今拆三民區側後巷違建 推用戶接管對抗登革熱

2019-06-13 18:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局為改善屋後溝水環境，持續推動用戶接管，繼楠梓、鳳山、前鎮等區拆除違建後，今再與工務局聯手出擊，執行三民區陽明路未配合用戶接管的違建戶拆除作業，希望民眾主動配合提供用戶接管側後巷「施工維護空間」，由市府免費改善社區水環境。

市府水利局指出，截至5月底為止，高市接管率達43.4%，面臨許多老舊建築防火巷，常因違法增建物、廢棄物及各式障礙物，無法辦理用戶接管，嚴重者寬度狹窄，連居民都無法進入維護清掃，導致後巷長年髒亂惡臭、水溝淤積阻塞，造成積水孳生蚊蟲等問題，潛藏登革熱疫情散播危機。

水利局為改善生活環境，會同工務局違章建築處理大隊現勘，發現三民區陽明路用戶接管水系上多數住戶，已自行配合改善，但是仍有住戶屋後未配合用戶接管退縮至所需寬度，經多次勸導仍未改善，嚴重影響他人權益及環境衛生改善。

經工務局違章建築處理大隊確認該住戶屋後有違建事實，5月21日依法開立違章建築處分書，並由違建隊聯合水利局今執行屋後全數違建拆除作業。

水利局表示，用戶接管率是城市進步的指標之一，也為環境衛生改善之利器，依下水道法用戶接管工程原為住戶應自行辦理並接入污水下水道系統，為提升用戶接管率，打造住家乾淨的生活空間，現由政府免費辦理。

水利局呼籲住戶配合自行拆除，並提供「施工維護空間」，包括單側排水至少需75公分、雙側排水至少需80公分，高度以有樑柱支撐無安全疑慮為原則，以免遭查報列為優先拆除對象。

水利局說，依法公告為下水道可使用地區，半年內不與下水道聯接使用，將處1萬至10萬元罰鍰，逾期者由市府介入強制施工，所需費用向該戶收取，希望民眾配合市府政策，再造後巷環境美化，提升生活品質。

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