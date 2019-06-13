大老鼠爬進馬桶 下一秒消失不見...網驚呼：太噁心

2019-06-13 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都害怕屋內出現「老鼠」，日前就有一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼出影片，一隻肥大的老鼠爬入馬桶內，往排水處裡游，下一秒直接從馬桶裡消失，驚恐程度讓大批網友留言：好噁心！

據「爆廢公社公開版」貼文，一名網友貼出一影片，一隻肥大的老鼠爬入馬桶內，往排水處裡游，下一秒直接從馬桶裡消失，該原PO表示「敵人已經進化，你呢？」，影片驚恐程度讓近5千人按讚、600多人留言，大呼：好噁心。

雖有網友留言「開眼界了」、「太神奇了 潛水鼠」、「所以老鼠真的會游泳 」，不過也有網友表示「那是老鼠界的密道，牠已經解鎖這個技能了！」、「這很正常」、「去哪裡...」。不過大部分網友都還是覺得太噁心， 「正在大號時，突然上來，一想到，可怕啊！」。

不過早在之前，國家地理頻道就曾做了一個實驗，觀察老鼠如何從馬桶水管內爬進屋內；更指出老鼠就是個游泳高手，就算是在水中也能憋氣3分鐘以上。

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