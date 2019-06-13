台鐵今年再招399名營運人員 即起報考

2019-06-13 17:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院核定台鐵局107年至109年請增人力2818名後，台鐵局今年度營運人員將再招399人，報考期至6月24日止，將於7月13日開始考核。台鐵局表示，考試的目的是為了篩選而不是難倒考生，所以今年筆試從去年多重選擇題改為單選題；體能測驗方面，今年將改在室內舉辦。台鐵局表示，營運人員將於10月報到，經過基本課程訓練後，就可以上線工作。

台鐵營運人員7月13日將進行第一階段體能測驗，台鐵局表示，去年選在暑假期間舉辦，且測試地點於戶外，許多考生都有中暑、身體不適的情況。台鐵局表示，今年測試地點將改在室內，且有冷氣可以吹，降低氣溫對考生測試成績的影響，跌倒受傷也不像在戶外考試那麼嚴重。另外，負重測試的方式，也從去年從雙手各提15公斤跑100公尺，改為負重40公斤跑40公尺。

第二階段筆試將於7月27日展開，台鐵局表示，去年是首次進行營運人員招募，設計考題時參考許多國營事業模式，最後決定筆試採多重選擇題；但後來發現不需要難倒大家，只要做出基本塞選即可，所以今年改為單選題，但題目方面還是具有鑑別度。

第三階段口試、術科測試則於8月17日舉辦，台鐵局表示，機務、電務相關工作都需要進行術課，題目主要是參考國家技術士考題，像是電務要會使用電表、會接電路盤等；機務才要會基本機械原理，讓考生降低進入台鐵工作後，因有實際經驗與基礎，可以在工作現場保護自己。

考試結果將於9月放榜、考上的人員於10月正式報到，後續經過基礎訓練、10小時勞安課程後，將可分發到第一線工作。台鐵局表示，營運人員起薪分四個等級，營運專員3.6萬元、營運員3.1萬元、服務員約3萬、服務佐理約2.6萬，不過每個等級均與公務人員相同，每年若無太大過失皆可晉1級；各等級碰頂的薪資，分別可到3萬至5.3萬元。

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