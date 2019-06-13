桃園捷運綠線GC03標 互助營造團隊得標

2019-06-13 16:57

［記者謝武雄／桃園報導］捷運綠線潛盾段工程分為桃園車站（G07站）以南（GC02標）跟以北（GC03標）兩個標案，繼GC02標由「中華工程」團隊得標後，另GC03標已於昨日評選完畢，由互助營造團隊獲選最有利標廠商，捷運綠線主線土木工程招標完畢，捷運工程局陳文德局長預估，地下段整體工程於115年完工。

GC03標只有1家廠商符合資格，由「互助營造」、「日商華大林組」、「大陸工程」聯合承攬團隊獲選為最有利標廠商，預計十月份辦理動工。

GC03標工程於3月26日上網公告，5月22日開標，計1家廠商投標，經過資格審查後，最後由互助營造聯合團隊獲選，其中互助營造曾經承攬機捷土建區段工程、北捷信義線工程、台灣高鐵土建統包工程。

至於日商華大林組曾承攬台北捷運信義線隧道區段標工程、日本中央環狀品川線隧道工程、横浜環狀北線隧道工程；大陸工程土建工程經驗豐富，也是綠線GC01標統包廠商。

GC03標全長約5.8公里，經過桃園、蘆竹，共有G07、G08、G09、G10、G11、G12等六座地下車站，總經費約190.22億元，其中從火車站到慈文路（G07站-G10站）間的中正路2.3公里，因為路幅僅有15公尺，為了減少拆遷戶數、降低交維管制，採用潛盾中圓工法施工，為目前國內軌道工程中第一次採用中圓工法施作工程，雖然成本經費較高，但可減少開挖面積，縮短交通黑暗期。

另G07站是台鐵桃園站以及捷運棕線的轉乘站，為國內少數深挖40公尺的地下車站，未來是三鐵共構的重要轉運樞紐，對接台北市以及新北市，建構北北桃一小時軌道生活圈。

捷運綠線土木工程共有五個標案，其中高架段（GC01）經費128億元，由大陸工程得標，地下段潛盾工程GC02、GC03分別由中華工程、互助營造團隊得標，GC02標金額為161.64億元，GC03標金額為190.22億元，3個標案金額約480億元，這三個標案涵蓋捷運綠線主線工程；至於GC04標也是高架段則是屬於航空城延伸線部分，必須航空城土地取得後才能動工，GC05標則是站體電梯工程。

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