頭份國中、小 獲贈24把昂貴胡琴

2019-06-13 14:49

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份國小國樂團成立47年，許多樂器老舊難堪用，財團法人宇宙光般若自在門功德基金會為鼓勵苗栗培養優秀國樂人才，今早分贈送頭份國小、國中共24把價值約76萬的胡琴，頭份國小國樂團也演奏悠揚悅耳樂曲回禮，苗栗縣長徐耀昌除感謝基金會，也期許學童未來學有所成後能回饋社會。

基金會苗栗分會長羅易聖表示，因緣際會在頭份國中校長鍾萬煋介紹下，得知頭份國中將成立絲竹樂團，而許多成員皆來自歷史悠久的頭份國小國樂團，但樂器造價昂貴，兩校經常四處商界二手樂器，基於鼓勵孩子們以文化及藝術推廣傳統道統的理念，因此特請享譽國際的「凃式二胡工作坊」以檀木手工精心打造24把專屬胡琴，致贈給兩校樂團。

縣長徐耀昌今出席見證捐贈儀式時說，基金會不僅贊助樂器，每學期也提供縣內成績進步的學子獎助學金，鼓勵孩子們積極向學，此外也與其他社福團體合作，資助偏鄉孩子快樂早餐，種種義行讓人感佩，徐耀昌也勉勵學子們銘記今日受人之助，未來學有所成後能回饋社會，促成良善循環。

頭份國小徐禮安感激地說，基金會贈琴真的「送到心坎裡」，學校國樂團歷史悠久，今年在縣賽、全國賽皆拿下特優，但因許多樂器皆是四處拼湊而來，音色難免無法達到協調，而此次獲得14把珍貴精細的胡琴，師生們皆非常珍惜，將善加使用，未來在國樂領域上為苗栗爭取更大榮耀。

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