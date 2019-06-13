夏日戲水 醫師提醒：隱形眼鏡不能戲水！

2019-06-13 07:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕炎炎夏日是戲水的季節，暑假更是國人飛往海島從事水上運動的旺季，可是偏偏國人很多近視，以致「戴」、「不戴」隱形眼鏡下水？常常讓許多愛美者揪結，行前上演很多內心戲。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山直言，不管游泳或浮潛都忌諱戴隱形眼鏡喔！如果戴著下水，不管是對自己的眼睛，還是對鏡片本身都不好。

陳瑩山在臨床上碰到不少角膜潰瘍的患者，一問之下很多就是因為戴了隱形眼鏡下水游泳或浮潛造成的。

他說，隱形眼鏡放在眼睛角膜上，潛水時水中的髒東西容易附著在鏡片上，鏡片也容易在水中遺失，碰到了泳池消毒水中的離子還會縮短使用壽命，所以不論軟式、硬式的隱眼，在水中都不要配戴。

陳瑩山說，他了解很多近視者會要冒險配戴隱眼下水，除了愛美、安全感問題、或貪圖便利，另外1個很大的原因就是坊間有度數的蛙鏡可選擇的度數並不多，特別高度近視的人會因沒有對應其眼鏡或隱眼度數的蛙鏡，在擔心蛙鏡度數不夠下，乾脆就直接戴著隱形眼鏡下水。

他說，其實戴上了蛙鏡下水，不管度數夠不夠，都一樣看不清楚，因此蛙鏡的度數不必要一定得跟眼鏡或隱形眼鏡的度數相當，少個2、300度其實是沒有關係的。等於是說：近視度數高達1000度的人，只要選擇最高度數如800度的蛙鏡就可以。

他說，游泳池內一樣不要戴隱形眼鏡，是因為泳池內的消毒藥水含有很多離子，這些離子會沾在隱形眼鏡上面，縮短隱形眼鏡的壽命；不然或可學外國人配戴角膜塑型片來變通。

陳瑩山說，在國外角膜塑型片不是只有小孩治療近視會用，大人也會戴，而且通常就是為了從事一些不方便戴眼鏡或是隱形眼鏡的戶外活動，像登山、潛水、跳傘、打籃球等而配戴，而且成效很明顯。

通常近視1000度的人，晚上配戴角膜塑型片睡一覺起來可以減少約500度，那麼如果這樣去潛水，剩下的度數配戴一般有度數的潛水蛙鏡就不會擔心度數不夠。

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