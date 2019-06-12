55條土石流紅色警戒！台中、南投特別注意

2019-06-12 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕這週受到梅雨鋒面影響，全台連日有雨。農委會水土保持局18點半發布消息，台中市、南投縣有55條土石流達紅色警戒，建議地方政府勸告或撤離民眾；另外還有223條土石流達黃色警戒，提醒台中市、南投縣、高雄市、雲林縣、嘉義縣居民特別留意。

55條土石流紅色警戒

水土保持局發布55條土石流紅色警戒，其分布於台中市和平區博愛里，南投縣仁愛鄉南豐村、春陽村、精英村、發祥村，埔里鎮蜈蚣里，國姓鄉大旗村、柑林村、南港村、大石村，水里鄉新興村，信義鄉神木村等。

依據土石流防災疏散避難作業規定，當發布土石流紅色警戒區時，地方政府應勸告或強制撤離民眾，作適當安置。但實務上，站在第一線的鄉鎮長可以按照當地實際降雨狀況，判斷疏散與否。

223條土石流黃色警戒

水土保持局指出，另外還有223條土石流達黃色警戒，分布於台中市、南投縣、高雄市、雲林縣、嘉義縣。

土石流達黃色警戒的分布區域，包括台中市和平區自由里、南勢里、天輪里、梨山里；高雄市桃源區桃源里、勤和里；雲林縣古坑鄉草嶺村；嘉義縣梅山鄉太和村、瑞峰村，竹崎鄉光華村，阿里山鄉豐山村、樂野村、達邦村、十字村。

南投縣部分，則包含仁愛鄉新生村、互助村、親愛村、萬豐村、法治村；埔里鎮南村里、桃米里、成功里、麒麟里、水頭里、枇杷里、蜈蚣里、牛眠里、福興里；魚池鄉五城村；水里鄉車埕村、玉峰村、興隆村、上安村、郡坑村、新山村、頂崁村；國姓鄉長流村、長豐村、乾溝村、北港村、長福村、福龜村；中寮鄉和興村；鹿谷鄉初鄉村、內湖村、永隆村、瑞田村；信義鄉潭南村、地利村、雙龍村、人和村、明德村、自強村、神木村、同富村、東埔村等，建議地方政府應進行疏散避難勸告。

據土石流防災資訊網說明，土石流「黃色警戒」的意思是，某地區「預測雨量」大於當地的「土石流警戒基準值」；「紅色警戒」則是該地區的「實際降雨」大於當地的「土石流警戒基準值」。

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土石流防災資訊網

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