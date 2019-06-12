人車驚險爭道 北市港墘路施工未做好分流挨轟

2019-06-12 17:45

〔記者林家宇／台北報導〕北市內湖區港墘路人行道打掉重鋪，卻被民眾發現現場沒有工作人員疏導或護欄隔離，使得行人必須與大車爭道。對此，工務局坦言，廠商下工後，義交也跟著撤離，導致有一段空白時間無人管理，已立即改正並列個案檢討，會再要求廠商統一作業流程。

民眾投訴，港墘路人行道上週打掉重做，但停工時竟無安排人行通道，也沒有工作人員疏導，由於正值端午連假前下班尖峰時段，加上港墘路交通量龐大，人車爭道相當危險，「真有什麼意外會國賠到脫褲！」

新建工程處東區工務所說明，當時的工程需打掉水溝蓋等較人行道為外側的部分，因此在車道上架設護欄供機具通行，行人則由義交引道至對向。

東區工務所表示，廠商下工後將機具停放在工地上，部分車輛便開進施工車道，加上義交也跟著撤離，出現一段無人疏導的空白時間，才會發生行人與車爭道的情形。道管中心透過監視畫面察覺後立即要求廠商改善，後續便以護欄劃設人行通道。

東區工務所強調，日後會再要求廠商統一流程，必須在施工時劃分人行通道，若真有民眾因此受傷，也會追究廠商責任，同時釐清市府有無管理不當之處。

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