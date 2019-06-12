「看到車禍一定要下車指揮」許發枝堅持「義警魂」43年

2019-06-12 22:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯義警中隊長許發枝當義警43年，當年是因當兵是「海陸仔」的跆拳道教官，認為這項技能可協助警察巡邏等勤務而加入義警，從基層隊員到做到中隊長，只要看到車禍，就「義警魂」上身，一定下車去協助指揮交通，保護在場者的安全，今日以71歲的高齡退休，他說，即使退休仍會繼續熱心熱血下去。

現年71歲的草屯義警中隊長許發枝今天退休，在草屯警分局的警察節慶祝大會中，最後一次以中隊長身分頒獎給績優義警隊員，而他秉持數十年的習慣，會前先檢查有與會義警隊員幹部的服裝儀容，有人沒穿標準的黑色襪子，馬上被他發現，請人幫忙找來襪子給隊員換上，他笑說：「沒法度接受服裝儀容不整齊！常想萬一義警服裝不整，被外國人拍到傳到國外，台灣義警就丟臉丟到國外去！」。

許發枝今天也是受獎者，本月屆齡退休的他，接受草屯警分局長鄭有益頒獎，感謝他把43年的時間出錢出力，全力協助警察維持治安和交通，而義警中隊則不捨這位正直的中隊長退休，已聘他為榮譽中隊長。

許發枝說，43年前會加入義警，是因自己當兵是海軍陸戰隊，且被選到接受跆拳道等體能訓練，結訓後即擔任跆拳道教官直到退伍，因會跆拳道感覺可以協助警察，就加入成為復興派出所的義警，想不到一做做到屆齡退休，是現在少數穿過其色義警制服的義警。

許發枝堅持義警基本的警棍使用和交通指揮都要會，出勤要服裝整齊，不准喝酒，且一定要守法，而他不僅以身作則，8年前當上中隊長後也堅持不找人當義警中隊的顧問，隊上的經費就由他和其他幹部來出。

當了43年的義警，他身上的「義警魂」常會在重要時刻跑出來，像只要開車騎車看到發生車禍，一定下車協助指揮交通，他說：「若沒有人協助指揮交通，怕現場再發生第二次車禍！」。

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