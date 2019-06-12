家畜保險政策創三贏 有效提高農會、產銷班合作

2019-06-12 15:23

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天上午主持市政會議前，頒獎表揚107年桃園市辦理家畜保險業務競賽績優農會，鄭文燦說，家畜保險政策不但創造市府、農會、農民三贏局面，並加速農會與產銷班合作，對於高經濟畜牧業而言，酪農參加保險可有效降低風險，其中107年度承保553頭乳牛；另「豬隻死亡保險」可分擔農民飼養風險，防範斃死豬非法流用，減少農民生產成本，107年度承保14萬9876頭豬隻，「豬隻運輸死亡保險」可對毛豬運輸過程中造成損失提供理賠，107年承保4萬6821頭。

鄭文燦指出，桃園畜牧年產值超過45億元，市府每年編列上千萬元經費推動畜牧場污染防治工作，台灣去年7月1日已停止施打口蹄疫疫苗，未來若台灣成為口蹄疫非疫區，豬肉將可恢復外銷，由於目前正值非洲豬瘟防範期，桃園是全台黑豬最大產地，廚餘是非洲豬瘟最主要的傳播途徑，市府一方面推動養豬業環保檢核，二方面也重視轉用飼料政策，第三則積極輔導退場，希望為養豬產業作最充分準備。

107年獲獎農會名單如下：

一、乳牛死亡保險組：第1名楊梅區農會、第2名大園區農會。

二、豬隻死亡保險組：第1名新屋區農會、第2名大園區農會、觀音區農會、第3名楊梅區農會、中華民國農會中壢辦事處、蘆竹區農會。

三、豬隻運輸死亡保險組：第1名新屋區農會、第2名大園區農會、楊梅區農會、第3名觀音區農會、平鎮區農會、龍潭區農會。

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