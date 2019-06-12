國道掉落物7/1起要付處理費 每車道30分鐘收3000元

2019-06-12 15:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行駛國道途中，若前車突然有物品掉落，不僅嚴重危及後方車輛安全，清理時更易發生二次事故，但後續清理散落物費用卻是由國家買單。交通部日前預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」後，預定7月1日正式上路，單一車道散落物處理時間，超過30分鐘將收費3000元。

民國106年10月，國道1號北上雲林路段，發生一起小貨車行駛中，撞上一塊大貨車掉落的長寬約40公分、重達50公斤的鐵齒輪，導致車輛翻覆撞上外側護欄，車子嚴重扭曲變形，曹姓駕駛傷重不治事故。

根據高公局統計，國道散落物前年有逾4萬件，平均每件花費14.7分鐘清理，其中以輪胎皮最多，其次是金屬類承載物品，塑膠類承載物品居第3位；甚至有許多離譜的物品出現在國道上，像是鋼琴、冰箱、神像、貓狗等，甚至還出現過梅花鹿在國道上趴趴走遭撞。

國道散落物造成的交通事故，雖以A三事故（僅財損無人員傷亡）居多，但仍有許多人因天外飛來物品，或撞上散落物而死傷，根據高公局統計，96年至106年，國道散落物共造成4818件交通事故，導致15死、413傷，儼然成為國道隱形殺手。

為降低民眾行駛國道發生物品散落情況，提醒民眾確認裝載貨物是否綑綁牢靠，除現行道路交通管理處罰條例，對於車輛所載貨物有滲漏、飛散或氣味惡臭時，可處3000元至9000元罰鍰外，高公局還將配合交通部修法，擬定「國道散落物收費要點」，要跟民眾收取清理費用。

根據規劃，散落物處理時間，將會以接獲通知起開始計算，處理時間未滿30分鐘不用收費，超過30分鐘後，每半小時單一車道將收3000元；若散落物佔2車道共2小時，依照收費要點，將收取2萬4000元處理費用。

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