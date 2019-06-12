虎尾雨量最大 縣長鎮長勘災

2019-06-12 12:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不堪一夜豪雨，加上虎尾地區自今天凌晨至上午8點半降雨量最大，造成堤防及虎尾堀頭里多處積水逾膝，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠近午緊急勘災，指示相關單位妥善處理，幸未傳出重大災情。

虎尾堀頭里長李萬壽指出，溪埔中排排水不良造成多處路段嚴重積水、堀頭往228紀念公園三姓公廟前產業道路水深及膝，張麗善、丁學忠由雲林縣府工務處長汪令堯、雲林縣消防局長林文山等人陪同到現場緊急勘災。

丁學忠除在臉書呼籲大家小心，並要求公所相關單位接獲積水通報後，協助增設移動式抽水機，緊急應變，加上虎尾分局員警協助封道及交通疏導，並未傳出重大災情，顧及用路人安全，中山高虎尾交流道前頂溪志豪鍋爐旁涵洞及北港溪堤防虎尾青埔段因設置抽水機暫時封道。

張麗善當場也指示主管單位務必提高警覺，注意雨量緊急應變，避免災情發生，維護民眾生命及身家財產安全。

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