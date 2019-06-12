國中會考》免試填志願 專家：先大膽夢幻再務實

2019-06-12 09:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考成績出爐，考生開始準備免試入學志願選填，台中市忠明高中教務主任陳建銘指出，今年中投區高中職免試總招生名額超過4萬名，遠超過考生的人數，「有報名就有學校讀」，因可選填50個志願數，建議考生志願選填分成夢幻區、務實區、安全區，前5大志願序大膽夢幻填、6至10志願序參考去年錄取狀況的務實區，第11志願序之後填安全的志願。

陳建銘指出，今年全國考生比去年下降1萬5219人，今年中投區國中教育會考共3萬2864人報名，總數較去年減少2034人，單單中投區高中職免試入學管道就提供了超過3萬6千個名額，加計其他招生管道，總招生名額超過4萬名；考生雖說有報名就有學校讀，但是要小心填志願，因為中投區幅員遼闊，要好好選擇。

至於中投區的超額比序方式和去年相同，仍採「111點數制」，但陳建銘提醒家長和學生，中投區的超額比序是「先比積分，再比點數」，各科A級積分6分、B級積分4分、C級積分2分，A++積點21點、A+積點18點、A積點15點、B++積點12點、B+積點9積點、B積點6點、C積點3點、作文積點6點，若有人5科A，所獲的積分是30分、積點是75點，另一名考生雖有4科達A++1，但有1科B++，積分僅28分，積點雖達到96點，比前一名5科A考生積點高，但以中投區的規則，會先錄取積分高的同學。

陳建銘指出，中投區可填50個志願數，前1到10志願序積分同為30分、11到20志願序為29分、21志願序之後為28分，他建議考生可將志願選填分成夢幻區、務實區、安全區，前5個志願序屬於大膽填的夢幻區、6至10志願序是參考去年錄取狀況的務實區、11志願序之後填安全的志願。免試入學只有一次機會，要盡量填滿，才不會落榜。

志願選填要考慮興趣性向、交通遠近、未來發展，親子之間一定要好好討論，也建議可以打電話到國中找導師或輔導老師做諮詢。

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