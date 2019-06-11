高雄岡山、燕巢4淹水點 市府拚3處今年底完工

2019-06-11 23:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕梅雨鋒面伴隨西南氣流雙重夾擊，高市山區今下起豪大雨，全台最大時雨量是燕巢區79毫米，6小時累計雨量達111毫米，造成岡山及燕巢區4處積淹水，市府水利局表示，已列入68處易淹水地區，有3處力拚今年底完工。

根據市府統計，淹水地區以岡山、燕巢區為主，包括岡山平和、岡山路、嘉興里台19甲線高速公路涵洞下及燕巢區台22線樹德科技大學前道路，一度水深達50公分。

水利局長李戎威表示，這波豪大雨時雨量超過60毫米，超過道路側溝排水能力，才會出現積淹水現象，但積淹水雨停就退水，凸顯排水系統正常，因應這波豪大雨，將加強道路側溝清疏，抽水站整備隨時應戰。

水利局指出，市府盤點68處易淹水地區，目前已完成13處改善，如三民區孝順街505巷簡易抽水站工程，預計明年底前可完成整治41處。

水利局說，今天4個淹水點也在其中，岡山平和路已向營建署爭取前瞻計畫581萬元，目前規劃設計中，力拚今年底完工；岡山路已向營建署爭取前瞻計畫500萬元，目前已辦理發包中，待台電辦理管線遷移，力拚今年底完工。

水利局表示，岡山區嘉興里往阿蓮區的台19甲線高速公路涵洞下淹水，已向營建署爭取到前瞻計畫1000多萬元，目前已施工中，力拚今年底完工。

水利局說，燕巢區台22線經現場勘查水溝蓋有樹葉阻塞，已請環保局清除，將先埋臨時過路管應急，明天將會勘評估可行性，整體工程仍在協調用地取得，後續再進行治水工程。

值得一提的是，岡山岡山路、嘉興里台19甲線經費是去年就爭取到中央補助，岡山區平和路則是今年中央支持地方的建設經費。

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