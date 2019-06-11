會考3C2B進高職 陳得謙這麼做錄取台藝大！

2019-06-11 17:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市莊敬高職音樂科3年級學生陳得謙，將薩克斯風吹得出神入化，不僅獲得全國音樂比賽高中職A組個人特優第1名，還入選年度新北市文化局「樂壇新秀」，受邀將在新北市藝文中心演出，莊敬高職副校長賴惠文說，陳得謙國中畢業時，會考成績5科僅3C2B，但是他專注於自己的音樂天賦，並且努力不懈，今年錄取國立台灣藝術大學音樂系，他的目標是參加薩克斯風界的聖殿「比利時音樂大賽」為台灣爭光。

陳得謙的成就來自他不斷的苦練，雖然他從國小4年級就開始練習薩克斯風，原本國中畢業時希望能報考高中的音樂班，但是學科成績不理想，只能念高職音樂科，陳得謙始終不放棄自己在音樂界出人頭地的夢想，申請住校，利用每天吃完晚飯加強技巧和熟練度。

賴惠文說，陳得謙的音感極佳，而且記憶力很好，每首曲子練2、3天就能記得樂譜，不管是爵士樂、古典樂或流行音樂，都難不倒他，老師發現他擅長於圖像記憶，提醒他用同樣方法來加強他的學科成績，而且時常鼓勵他，如果將來想到世界各國演出，語文能力一定要更好。

賴惠文表示，高職生吃虧在考學測沒有「繁星計畫」可申請學校，陳得謙靠著學科拚進申請入學門檻，然後以精湛的演奏技巧征服評審，獲得台藝大音樂系錄取，他將於7月28日受邀參加文化局「樂壇新秀」公演，陳得謙在學校人緣極佳，音樂科學弟妹決定出動50人管絃樂團的大陣仗為他協奏，為演出錦上添花，祝福學長前途一帆風順。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法