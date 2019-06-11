台鐵南迴夜間減班將推第5階段 公路客運替代輸運有優惠

2019-06-11 16:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕南迴鐵路電氣化中潮州至枋寮段，將提早今年12月底前完工通車目標，提供旅客更便利的大眾運輸系統；為達成提早完工目標，交通部鐵道局表示，原定至今年6月截止的4階段台鐵夜間減班計畫將延長，今年9月3日至12月30日將實施第5段，期間每週一至週四及週六下午5點至晚間9點，台鐵將停駛潮州－台東間雙向列車；改以3條公路客運路線替代輸運旅客，並提供8折優惠，高雄到台東只要186元、潮州到枋寮只要30元。

台鐵潮州至枋寮段單線電氣化工程，因緊臨鐵路沿線施工，僅能利用夜間無列車通行時段進行，且因地處偏遠施工條件不佳；鐵道局表示，為達成電氣化提前通車目標，降低施工風險及延長每日施工時間為必要條件，台鐵減班暨公路客運替代運輸，從106年9月起共辦理4階段，現在將延長實施第5階段。

鐵道局表示，客運替代運輸方面，週一至週四0978高雄－台東於晚間5點至9點，每30分鐘發1班車；0979潮州－台東每60分鐘發1班車；0980潮州－枋寮每30分鐘發一班車。週六0978路線每15分鐘發1班車，0979路線每30分鐘發1班車，0980路線每45分鐘發1班車。票價方面，採台鐵區間車8折提供旅客搭乘優惠高雄－台東全票186元、潮州－台東144元、潮州－枋寮30元；期望在兼顧民眾交通、台鐵營運及電氣化工程安全施作情形下，順利推動南迴鐵路電氣化工程。

台鐵南迴夜間減班將推第5階段 期間維持增開客運及票價8折優惠。（圖由鐵道局提供）

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