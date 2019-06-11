昔嗆北市環局罰不到 「大腸王」違規塗鴉到案認3件

2019-06-11 14:26

〔記者蔡思培／台北報導〕近來北市街頭塗鴉怪客橫行，處處可見黑色人頭、及寫有「大腸王」字樣的塗鴉。環保局上週清查後發現北市約26處有類似塗鴉，昨天已通知張姓行為人到案說明，不過張僅承認3處違規塗鴉是其所為，稱其他案件是他人模仿。

塗鴉客「大腸王」過去在北市多處塗鴉，還曾在IG發文嗆「清潔隊抓不到我，環保局罰不到我」。台北市環保局今表示，已於昨天通知張姓行為人到案說明。不過張姓行為人僅坦承3件違規塗鴉是其所為，稱其他案件係他人模仿。

環保局已針對張男違規行為開單告發，環境清潔管理科表示，張男坦承的3件違規塗鴉有兩件在內湖，依塗鴉面積分別開罰1800元與6000元，另一件則在萬華，開罰1800元。環清科表示，張男在到案時相當配合，除了承諾會把塗鴉清除、不再違規塗鴉，也會在網路平台呼籲其他塗鴉客勿違規塗鴉。

環保局提醒有塗鴉需求之民眾，可前往北市合法開放塗鴉區域進行創作。民眾若隨意塗鴉惠違反廢棄物清理法第27條第2款規定「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、道路、橋樑或其他土地定著物」，依同法第50條可處1200元以上至6000元以下罰鍰。且行為人也須於環保局限期內將塗鴉處所恢復原狀，或負擔相關機關清理塗鴉所需費用。

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