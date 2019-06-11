高市6小時雨量破百毫米 岡山、燕巢地區淹水

2019-06-11 11:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕梅雨鋒面伴隨西南氣流雙重夾擊，高市今早下起豪大雨，以燕巢區時雨量79毫米最大，6小時高達111毫米，造成岡山及燕巢區多處積淹水，民眾通行應小心。

根據統計，目前已知淹水地區包括岡山平和路135號、岡山路（劉光雄醫院前）、嘉興里台19甲線高速公路涵洞下及燕巢區台22線（樹德科大前）。

其中樹德科技大學前道路兩側積水，範圍長50公尺、寬5公尺，水深約10公分；目前僅雙向快車道可通行，警方已於現場放置交通錐、拉設封鎖線，提醒用路人小心，現場實施人車管制。

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