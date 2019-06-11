滯留鋒面、西南氣流發威 18縣市豪、大雨特報

2019-06-11 06:18

〔即時新聞／綜合報導〕受梅雨鋒面及西南氣流影響，今（11）日清晨5點中央氣象局就先針對18縣市發布豪、大雨特報，其中台中、南投以及雲林以南等7縣市為豪雨特報，有局部大雨或豪雨。其中高雄沿海地區因有較強對流雲系移進，須留意強陣風、瞬間大雨及雷擊；至於台中市山區須注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

今日開始鋒面將進入台灣北部陸地，配合西南氣流影響，天氣會變得更為不穩定，清晨至上午北台灣將會有波強降雨出現，隨後中南部陸續也有機會出現短時強降雨，各地都是屬於有陣雨或雷雨的天氣，並且會有普遍性的大雨或豪雨，其中西半部地區、特別是中南部山區更有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，提醒大家，這波鋒面結構完整，配合西南氣流影響，容易出現短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，請留意氣象局發布的相關天氣訊息。

溫度方面，除南部及東南部高溫仍有31、32度外，其他地方高溫約27到30度，感受會較為舒適。

此外，中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖仍有8至9級強陣風，東南部地區有焚風發生的機率，請注意；而金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊

空氣品質部分，今日滯留鋒面及西南氣流影響，全台有雨，並有較強降雨發生的機會，污染物易受降水洗除，空氣品質大致較佳，但仍須視降雨時間及強度而有所變化；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

未來天氣方面，週三、週四（12日、13日）鋒面及西南氣流影響，天氣相當不穩定，各地都是屬於有陣雨或雷雨的天氣，並且會有普遍性的大雨或豪雨，其中西半部地區、特別是中南部山區更有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣，低窪處慎防淹水，山區也有坍方、落石及土石流的可能，請嚴加戒備。

週五（14日）鋒面將逐漸南移至巴士海峽，不過白天降雨仍明顯，西半部及東北部地區仍有局部大雨，預計要到晚上降雨才有機會趨緩下來。

週六、下週日（15日、16日）鋒面位於巴士海峽，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並仍有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 27 25 ~ 28 26 ~ 31 26 ~ 29

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法