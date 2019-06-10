木棧平台垮台 傷者：白蟻爬滿身恐怖驚魂終身難忘

2019-06-10 20:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市霧峰青桐林生態園區的木棧平台「垮台」導致13人受傷。其中，64歲的國畫班林姓女班長說，當時正要拍照，大家往平台靠攏，拍照的人說「來，站好，前面蹲下」，快門還沒按下，所有人卻往下摔，頓時天昏地暗，她被木頭壓住，更令她恐慌的是，還不知發生何事，身上就已經爬滿「螞蟻」（白蟻）；67歲的林姓婦人也說，身上全是白蟻到處鑽，唉叫與呼喚聲此起彼落，想逃又寸步難移，這種恐怖驚魂的經歷，終身難忘。

林姓女班長說，摔下之前並無任何異狀，詭異的是，連木頭斷掉聲音都聽不到，眾人就全部摔下，更可怕的是，大家宛如跌入黑暗深淵，不知道發生何事，「大家疊在一起」，不是被木材壓住，就是被同伴的身體壓住，眼前一片黑，在疼痛的痛覺尚未湧起前，卻覺得身上有東西亂爬，她大為吃驚，趕緊用手拍身體，卻是拍不掉，她才發現身上爬滿了螞蟻（白蟻），「這種感覺很恐怖」。

她說，眾人摔到地上時，現場曾短暫寧靜片刻，可能是大家都不知道發生何事，數秒鐘之後，才紛紛響起疼痛唉叫聲音，以及呼喚救人聲音，其餘遊客紛紛趕來幫忙，救護車也來得很快，救難效率相當高。

林姓婦人也說，眾人摔到地上時，現場一片寧靜，她還不知發生何事，也尚未察覺自己受傷，就驚見全身都是白蟻，她嚇得想逃離，腳卻不聽使喚，「這種經歷，真的很恐怖」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法